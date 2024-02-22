Врач перечислила продукты для подготовки кожи к весне Эндокринолог Водолазкая: подготовить кожу к весне помогут лосось и оливки

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Подготовить кожу к наступлению весны поможет сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Ангелина Водолазкая. По ее словам, придать коже естественное сияние помогут такие продукты, как красная рыба и оливки.

Отдайте предпочтение красной рыбе, особенно атлантическому лососю. Его запас омега-3 жирных кислот обеспечивает укрепление и восстановление кожного барьера после зимы и защищает от внешних факторов, <...> сохраняет молодость и здоровый вид кожи, — подчеркнула медик.

Она также рассказала, что гидрокситиозол, присутствующий в составе оливок, усиливает способность кожи к регенерации, выравниванию тона и пигмента. Восполнить дефицит витамина D, возникающий в зимнее время, поможет употребление печени трески, также богатой витамином А, который необходим для обновления кожи и ее защиты от излишнего воздействия ультрафиолета.

Ценные для кожи витамины С и К, а также кремний содержит капуста, продолжила диетолог. Витамин C придает коже естественное сияние, а также укрепляет иммунитет. Кремний стимулирует выработку коллагена и поддерживает здоровье волос и ногтей. Богаты витамином С и плоды киви.

Также дерматолог призвала не забывать о гидратации организма для увлажнения кожи изнутри. В связи с этим необходимо выпивать не менее 1,5–2 л чистой воды в день. Кроме того, водой богаты зелень, кабачки, огурцы и сельдерей. Дополнительную поддержку кожи весной обеспечит прием витаминно-минеральных комплексов, резюмировала Водолазкая.

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