Врач дал советы, как сделать «быструю» лапшу полезной Гастроэнтеролог Неронов: из лапши быстрого приготовления нужно убрать приправы

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Чтобы сделать лапшу быстрого приготовления более полезной, нужно не использовать прилагаемые к ней пакетики с приправами, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Неронов. Он также порекомендовал употреблять этот продукт не чаще раза в месяц.

Снизить вред от лапши быстрого приготовления легко. Достаточно заменить специи из пакетиков на привычные нам соль и перец. Да, вкус будет не такой насыщенный, но блюдо утратит большую часть вреда, — посоветовал специалист.

Кроме того, по его словам, более полезной такая лапша станет, если добавить к ней овощи. Подобная еда подойдет для разового, ситуационного приема пищи, и лишь для тех, кто не страдает хроническими заболеваниями ЖКТ.

Врач напомнил, что «быстрая» лапша изготавливается из муки первого сорта, бедной микронутриентами и обжаренной в масле. Как отметил эксперт, сами по себе такие макаронные изделия бесполезны для организма и являются не самым лучшим выбором для желающих похудеть.

Основную опасность для здоровья представляют специи, приложенные к блюду, предупредил гастроэнтеролог. В них содержится пальмовое масло, увеличивающее риск развития болезней сердца и сосудов, а также антиокислители, глутамат натрия и усилители вкуса. А отсутствие клетчатки и полностью углеводный состав способствуют большому выбросу инсулина в кровь. Поэтому такая лапша противопоказана людям, страдающим сахарным диабетом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что лапша быстрого приготовления может способствовать набору веса. По словам специалиста, у этого продукта высокий гликемический индекс, что небезопасно для здоровья.