«Вытаскивают из депрессии»: Лазарев о продолжении концертов после теракта Сергей Лазарев заявил, что концерты после теракта могут спасти от депрессии

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Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев в студии «Русского радио» на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» не согласился с тем, что нужно отменять концерты после теракта в «Крокус Сити Холл». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, музыка помогает справляться в тяжелые времена, и порой живые концерты вытаскивают людей из депрессивных состояний.

Безусловно, музыка в тяжелые моменты помогает. Сами знаете, когда нам грустно, мы наушники в уши, и у нас есть определенные мелодии, которые нам помогают справляться с теми или иными ситуациями. Нет ничего лучше живой энергетики артиста. Очень многих такие концерты, такие выходы вытаскивают из депрессии. Ни в коем случае сейчас нельзя углубиться в этот негатив, потому что воздух наэлектризован, — отметил Лазарев.

Он подчеркнул, что в следующем месяце у него продолжится гастрольный тур, поэтому будет усилена охрана для безопасности людей, а также привлечена полиция. Кроме того, важно откликаться на сборы средств для жертв и заниматься благотворительностью, добавил он.

Ранее комик и певец Александр Ревва в студии «Русского Радио» призвал россиян сплотиться после трагедии в «Крокус Сити Холле». Он также отметил, что музыка во все времена оказывала исцеляющее действие на душу человека.

Певица Наталья Подольская также рассказала, как важно после теракта в «Крокусе» не замыкаться в себе и делиться горем. По ее словам, она хочет своим примером показывать людям, как справляться с трагедией.