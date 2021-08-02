Руководство Российского Красного Креста обвинили в мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Раисы Лукутцовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя московского городского отделения РКК адвоката Игоря Трунова.

В заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина Трунов сообщил, что дело заведено по факту мошенничества, связанного с продажей зданий подмосковного санатория «Дружба» в Подмосковье. Он отметил, что Лукyтцова была задержана с поличным при получении взятки в 30 млн рублей.

Мы также просим главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, среди которых попытка продажи имущества «Дружбы» в рамках дела о банкротстве организации, — цитирует агентство письмо.

Кроме того, по делу проводится прoверка по факту хищений, связанных с другими объектами недвижимости: базой отдыха в подмосковном Хлебниково, базой Спaсательной службы на Мосфильмовской улице в Мoскве и со столичным административным зданием. Дело о попытке продажи санатория было возбуждено 19 января 2021 года следователями Глaвного следственного управления СК России.

Ранее в Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова. Его также подозревают в коррупции.

Ещё раньше в отношении первого замминистра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбудили уголовное дело по статье о хищении имущества в крупном размере с использованием служебного положения.