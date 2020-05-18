ВОЗ: второй всплеск коронавируса застанет врасплох людей и медицину в РФ

https://static.news.ru/photo/849c7e86-9972-11ea-bd5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна коронавируса застанет россиян и российскую медицину врасплох, так как борьба с инфекцией зависит от поведения людей. Так считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По словам эксперта, вирус никуда не денется. И реальная динамика будет видна позже — после двух-трёх недель стабильного выявления новых случаев, приводит слова врача «РГ».

В России сейчас наметилось снижение новых случаев заболевания. Но говорить о том, что этот процесс стал устойчивым, рано. Темпы прироста заболевших в РФ говорят о выходе на плато. И меры, принятые в стране против коронавируса, показывают свою эффективность.

По состоянию на 18 мая в России зафиксировано 281 918 заболевших, 2642 умерших от коронавируса, выздоровели — 67 432 пациента. Москва заражённых насчитывается 142 824 человек, летальных исходов — 1503, выздоровевших — 27 490.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Саратовской области спустя шесть дней после ослабления ограничительных мер вновь запретили гражданам заниматься физкультурой и спортом на улице. Также повторно вводится запрет на совместные прогулки двух и более человек.