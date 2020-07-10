ВОЗ: «контактных» с больным COVID-19 людей нужно найти в течение 72 часов

https://static.news.ru/photo/79db7ad0-c288-11ea-9dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людей, находившихся в контакте с заражённым коронавирусной инфекцией нового типа, необходимо обнаружить в течение 48-72 часов. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что за указанное время не успевает начаться процесс выделения вируса. По словам Вуйнович, тесты на COVID-19 людей из «контактной» группы могут даже показать отрицательный результат, однако они всё равно заражены.

Если их изолировать вовремя, можно не дать таким образом вирусу далеко распространиться. Это принцип предупреждения, — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.

Вуйнович подчеркнула, что в России нужно придерживаться данного правила. В этом случае стране, возможно, удастся быстрее выйти из кризисной ситуации.

По имеющимся сведениям, в РФ 713 936 человек заразились коронавирусом. 489 068 пациентов выздоровели, 11 017 россиян стали жертвами пандемии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире.На первом месте США – более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия – более 1,7 млн, на третьем Индия – более 795 тысяч.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мелита Вуйнович считает, что вторая волна COVID-19 может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся.

Ранее подобные опасения высказывал главный специалист по инфекционным заболеваниям Соединённых Штатов Энтони Фаучи. Он вообще считает, что мир находится в самом начале пандемии COVID-19.