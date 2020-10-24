Воробьёв назвал число больных с COVID-19 на аппаратах ИВЛ в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/98940ac0-16f5-11eb-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что около 40–45% пациентов с коронавирусом в регионе подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких или получают кислородную поддержку.

В числовом выражении это порядка четырёх тысяч человек, уточнил глава Подмосковья.

Бытует мнение, что якобы вторая волна легче. Это не так. У нас и на ИВЛ люди лежат, и с кислородом — почти четыре тысячи [человек], — рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор Московской области ранее заявил, что к 1 ноября в регионе подготовят 15 тысяч дополнительных коек для коронавирусных больных. При необходимости это число увеличат до 18 тысяч.

Как писал NEWS.ru, информацию о том, что 13 пациентов с COVID-19 в госпитале Ростова-на-Дону погибли от недостатка кислорода, подтвердил работающий в медучреждении врач. Медик, дежуривший в ночь, когда больные скончались, отразил в рапорте проблемы с подачей кислорода.