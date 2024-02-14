«На фига»: Прилепин раскритиковал открытие памятника Жванецкому в Ростове Писатель Прилепин раскритиковал установку памятника Жванецкому в Ростове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале удивился установке памятника сатирику Михаилу Жванецкому в Ростове-на-Дону. По его мнению, открытие таких монументов неуместно во время спецоперации на Украине.

В Ростове открыли памятник Жванецкому. Вопрос лично у меня один: на фига? Покойный не был большим патриотом России и никогда не войдет в пантеон русской литературной классики. <...> Тут дело даже не в том, что Жванецкий плох. Нравится он кому-то, и хорошо. У него был свой стиль и свой слушатель (многомиллионный). Дело в какой-то тоскливой неуместности появления таких памятников, — написал он.

Он добавил, что в России нет памятников Александру Захарченко и Арсену Мотороле Павлову и даже великим фронтовикам — писателю Юрию Бондареву или поэтессе Юлии Друниной, поэту Павлу Шубину и другим. Кроме того, Прилепин сказал, что не понимает, в чем родство Тихого Дона и Жванецкого, и сравнил его с комическим персонажем-авантюристом из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».

Страна пытается преодолеть сама себя, стать иной. Подвиги совершаются каждый день — неслыханные. И тут — нате вам. Ну спасибо. Давайте теперь памятник Паниковскому поставим. Мне скажут: Жванецкий — писатель, а Паниковский — персонаж, не путай. Неправда ваша. Жванецкий тоже персонаж, — написал Прилепин.

Торжественная церемония открытия памятника Жванецкому прошла в Ростове-на-Дону в год 90-летия писателя и сатирика. В ходе мероприятия одна из местных жительниц выразила недовольство по поводу установки скульптуры, назвав сатирика русофобом.