Военный врач, участник военной операции на Украине Юрий Евич прочитал лекцию росгвардейцам на Сахалине и попал под суд за дискредитацию армии, сообщает Readovka. Имеющий медаль «За отвагу» медработник предположил, что дело инициировали местные власти, и намерен отстоять свою правоту в суде.
В протокол об административном правонарушении попали четыре цитаты из трехчасовой лекции. Сообщается, что на ней Евич «выступил с утверждениями, которые направлены на создание негативной оценки ВС РФ ввиду проведения СВО».
Readovka пишет, что при общении с сотрудниками Росгвардии врач выявил не лучшее их обучение и оснащение по медицинской части.
Знакомый с ним писатель-фантаст Михаил Тырин сообщил, что суд пройдет 18 апреля.
Мне совсем не нравится, когда система давит своих просто потому, что она система. Планирую приехать на суд, заседание открытое, — написал он во «ВКонтакте».
Накануне стало известно, что в Генеральную прокуратуру РФ поступила просьба проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина насторожили публичные высказывания актера о военной операции на Украине и призывы выходить на митинги.