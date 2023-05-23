Военный эксперт усомнился в посещении Угледара Зеленским Военный эксперт Дандыкин предположил, что Зеленский не ездил в Угледар

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, не посещал Угледар, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru. По словам собеседника, съемка визита украинского лидера велась в помещении, поэтому сложно сказать, был ли он в городе.

Была съемка в помещении, поэтому трудно сказать, был он там или не был. Сейчас идет дезинформация со всех сторон. Если Зеленский там был, ему нужно было обозначиться, потому что после взятия ВС РФ Артемовска у ВСУ появилась неуверенность, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что если Зеленский и приезжал в Угледар, то для того, чтобы снять вопросы у населения по поводу взятия Артемовска российскими военными. По этой же причине начались диверсии в Белгородской области, считает эксперт.

Ситуация в Марьинке для ВСУ непростая, как, впрочем, и под Авдеевкой. На обоих направлениях идут бои. Зеленский как опытный пиарщик все это понимает, — отметил Дандыкин.

Ранее в пресс-службе Зеленского сообщили, что президент Украины побывал в зоне боевых действий в районе Угледара и Марьинки, находящихся на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что после Артемовска российским военным предстоит взять Марьинку и Авдеевку. Он рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются нащупать слабые места ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 815 км.