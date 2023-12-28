Военный эксперт объяснил страх Запада перед новейшей российской гаубицей Эксперт Литовкин: гаубица «Коалиция» может стрелять на расстояние более 70 км

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ»

Запад опасается новейшей российской гаубицы «Коалиция-СВ», потому что она может получать информацию как с беспилотников, так и с самолетов, вертолетов и спутников, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, установка, которая скоро появится на вооружении армии РФ в зоне спецоперации, не боится бездорожья и может наносить удары на расстояние более 70 км.

Речь идет о гаубице «Коалиция-CB». У нее безлюдная башня, три человека экипажа и ее расчет. Она может получать информацию как с беспилотных летательных аппаратов, так и с самолетов дальней электронной разведки наведения, с вертолетов и спутников. У нее автоматическое наведение на цель, компьютерный расчет прицела. Шасси сделаны на базе танка Т-90. Гаубица не боится бездорожья и стреляет не только на 70 км. Если у нее активный реактивный снаряд, то и на большее расстояние, — объяснил Литовкин.

Военэксперт подчеркнул, что точность у артиллерийского орудия всегда выше, чем у любой системы залпового огня. Литовкин отметил, что такая установка всегда наносит точечный удар — снаряд попадает «в колышек».

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее заявил, что гаубицы «Коалиция» появятся в зоне спецоперации в конце декабря 2023 года. По его словам, они обеспечат существенное преимущество над аналогичным оружием НАТО по дальности стрельбы. Испытания гаубицы уже завершены, развернуто серийное производство.