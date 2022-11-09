Военный эксперт объяснил, что должно войти в школьные занятия по НВП Военный эксперт Литовкин: в школьные занятия по НВП необходимо включить рассказы о российской армии

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В школьные занятия по начальной военной подготовке необходимо включить рассказы о современной российской армии, заявил военный эксперт Виктор Литовкин в интервью с NEWS.ru. По его словам, со школьниками необходимо беседовать об истории армии, о ее вооружениях и задачах.

Обязательно надо включить рассказы о современной российской армии, о ее традициях, ее героях — при царизме, в советское время, в нынешние времена — о героях Афганистана, войн в Чечне, Великой Отечественной войны, о ее вооружении и задачах. Нужно рассказывать об истории ВС РФ, — сказал Литовкин.

Эксперт посоветовал организовать экскурсию в воинскую часть, чтобы дети посмотрели, как живут современные солдаты и чем занимаются.

Кроме того, по мнению Литовкина, на занятиях по НВП школьникам необходимо показать, как разбирать и собирать автомат, а также делиться советами по выживанию в дикой природе: как разводить огонь, определить, чистая ли вода, можно ли ее пить, какие фрукты и ягоды можно употреблять в пищу.

При этом Литовкин добавил, что детей лучше разделить по возрасту.

Сделайте эти занятия интересные, тем более, они будут во внеучебное время, чтобы ребята шли не из-под палки. Устраивайте встречи не только с ветеранами ВОВ, но и кампаний в Афганистане, Чечне, СВО, — подытожил военный эксперт.

Накануне Минобороны России поддержало идею введения в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки. По мнению заместителя министра обороны России Валерия Герасимова, новый предмет следует преподавать в течение двух последних лет обучения, выделяя на него не менее 140 часов.

9 ноября министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в школах со следующего учебного года появится курс по начальной военной подготовке. По его словам, курс подготовят до 1 января, а затем запланирована его апробация.