Военный эксперт назвал главное отличие самолетов шестого поколения Эксперт Попов: самолеты шестого поколения будут с двойной системой управления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное отличие военных самолетов шестого поколения от пятого будет в двойной системе управления, рассказал NEWS.ru военный эксперт заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, одна и та же модель самолета будет как пилотироваться человеком, так и сможет летать в беспилотном режиме.

Это достаточно логичный переход в развитии военной авиации. Поэтому создавать какой-то ажиотаж вокруг самолетов шестого поколения не стоит. По своим боевым возможностям они вряд ли уйдут далеко от самолетов пятого поколения. Но при этом расширятся возможности их применения, — сказал эксперт.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на российских военных самолетах шестого поколения могут появиться лазерные установки. По его словам, в техническом задании на создание этих машин уже заложено требование к энергетической установке по обеспечению работы лазера.

Эксперт добавил, что особенно активно развитием лазерного оружия занимаются США, Китай и страны Европы. Россия тоже участвует в этой гонке, развитие оружия в сфере лазерных технологий является одним из приоритетов в работе отечественного ВПК.