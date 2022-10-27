Военный эксперт Матвийчук спрогнозировал резкие изменения на фронте Военный эксперт Матвийчук спрогнозировал резкое улучшение ситуации на фронте в пользу России

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Военный эксперт Матвийчук в разговоре с NEWS.ru спрогнозировал, что в районе трех-четырех недель в российской армии произойдут серьезные изменения. По словам специалиста, за этот период в рядах резервистов ВС РФ полностью сформируют военные части. Матвийчук указал, что в течение этого срока также завершатся процедуры боевого слаживания.

Можно говорить о полном до формировании частей и завершения боевого слаживания в срок равный 3-4 неделям, после чего можно прогнозировать резкое улучшение оперативной и стратегической ситуации в нашу пользу, — заявил Матвийчук.

По словам специалиста, в тот момент, пока на полях Украины ВС РФ «перемалывают» личный состав ВСУ и бронетехнику противника, в российской армии идет подготовка резервов. Матвийчук считает, что высшее командование армии России подготавливает почву для перехода от обороны к атаке.

Мы продолжаем перемалывать личный состав ВСУ и военную технику, пока идет подготовка наших резервов. Также на данный момент мы начали создавать условия, чтобы дать возможность нашим вооруженным силам перейти от обороны к наступлению. Так, что в ближайшее время никаких активных действий и контратак предприниматься не будет, — отметил эксперт.

Ранее источник «Страна.ua» в военной сфере не исключил полной мобилизации на Украине в связи с частичной в России. По его словам, частичная мобилизация в России приведет к тому, что численное преимущество Украины на линии фронта сойдет на нет, а пополнения позволят россиянам создать эшелонированную систему обороны и перейти в наступление.