Военкор рассказал, как Украина саботирует обмен пленными Пегов: Украина месяц игнорирует предложение России по обмену 500 военнопленных

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Украина месяц игнорирует предложение России об обмене 500 пленных бойцов ВСУ, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo. Он отметил, что данный факт сокрушает сообщения украинских СМИ о том, что Москва затягивает процесс обмена военнопленными.

Российская сторона отправила Украине список из 500 украинских военнопленных для обмена и уже месяц ждет ответа от Киева. Киев менять вэсэушников не хочет, — написал Пегов.

Он отметил, что соответствующая информационная кампания на Украине стала очередной провокацией. По его словам, Киев на самом деле не заботит судьба военнослужащих ВСУ.

Пегов рассказал, что последний крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся в начале февраля 2024 года. Он подчеркнул, что инициатором в тот раз выступила именно Москва. В то же время Киев требует для обмена исключительно представителей нацбата «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и военных преступников.

Кроме того, военкор, сославшись на свои источники, заявил, что на недавнем совещании координационного штаба СБУ и ГУР получили прямой запрет на любые переговоры по обмену с российской стороной.

Ранее боец ВС РФ с позывным Сорока без оружия смог взять в плен четверых солдат Вооруженных сил Украины, сообщил Пегов. Во время штурма позиций противника боец был ранен и укрылся в подвале, где был вместе с четырьмя украинскими солдатами. Предполагая, что его сдают командованию, он смог убедить украинцев сдаться, после чего сам пленил четверых противников.