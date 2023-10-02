Военкор предложил пропустить всех россиян через зону СВО Военкор Живов призвал всех россиян пройти через СВО для поднятия патриотизма

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Все россияне, независимо от политических взглядов, должны пройти через зону СВО, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Алексей Живов. Таким образом он предложил поднять в стране патриотических дух.

Патриотический дискурс в стране возможно выработать только одним способом: пропустить всех через зону СВО. Политики, депутаты, общественники, певцы ртом, сотрудники правоохранительных органов, всевозможные предприниматели и прочие знаменитости. Не обязательно воевать, возите помощь, посещайте госпитали, поддерживайте вдов и инвалидов, что угодно, — написал он.

Он также посоветовал оставить политические взгляды для мемуаров. Живов также предложил стратегию отправки на фронт некоторых россиян.

Пока страна воюет, будьте добры ей помогать. Банкиров и застройщиков на фронт первыми. Сразу после депутатов из движения «Патриоты России», а сразу за «патриотами» туда же молодые банды мигрантов, — предложил военкор.

29 сентября на сайте возглавляемого депутатом Госдумы Евгением Семигиным общественного движения «Патриоты России» был опубликован пост в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова после распространившегося видео, где его сын Адам Кадыров избивает поджигателя Корана Никиту Журавеля в СИЗО.

В сообщении говорилось, что «батальону „Ахмат“ не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», «если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно», как сын Кадырова. Военкор Александр Коц обвинил Семигина в том, что он «попытался оправдать преступление».