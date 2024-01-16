Военкор Котенок нашел у главы узбекской диаспоры мем про «петухов с фронта»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Юрий Котенок нашел на странице главы узбекской диаспоры Усмана Баратова в «Одноклассниках» мем на тему СВО и цен на яйца. На картинке курица с облезшими перьями отказывается нести яйца, пока ей не вернут «петухов с фронта». В нем он нашел взаимосвязь с недавним высказыванием Баратова о том, что на федеральном ТВ в России стали чаще говорить слово «русский», а не «россиянин».

Усман Баратов оказался не так прост. Ненависть к слову «русский» — лишь вершина айсберга. Так, у себя в «Одноклассниках» он спокойно постит картинки с укропабликов с посылом, что российская армия — это «петухи». Усман Баратов находит подобные шутки очень остроумными. Ему они по душе, — написал Котенок.

Баратов выразил недовольство частым употреблением слова «русский» в программе Елены Малышевой и других передачах на федеральных телеканалах. По его словам, даже паспорт РФ стали называть русским, а не российским. Сенатор от Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в ответ на это заявил, что слово «русский» ни в коем случае не может быть оскорблением.