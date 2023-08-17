Военэксперт рассказал, за счет чего Ту-95 станут в два раза мощнее Военэксперт Суконкин: боезапас Ту-95 могут увеличить с 10 до 20 крылатых ракет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-95

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что в результате модернизации российские стратегические бомбардировщики Ту-95 станут нести в два раза больше крылатых ракет: 20 вместо 8-10. Он не исключил, что Ту-95 оснастят установками барабанного типа внутри фюзеляжа.

Скорее всего, мы можем говорить о численном увеличении количества крылатых ракет, который сможет носить Ту-95: вместо 8-10 получим 20 ракет. Не исключу, что это будут новейшие боеприпасы с меньшими габаритами, а не уже принятые на вооружение. Скорее всего, Ту-95 вернут пусковые установки барабанного типа внутри фюзеляжа в дополнение к внешней подвеске, — добавил Суконкин.

Эксперт подчеркнул, что Ту-95 находятся на вооружении ВС России с середины 1950-х и постоянно модернизируются, получая новую бортовую электронику.

Замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в ходе посещения 17 августа ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре заявил, что боевая мощность Ту-95 в 2023-м возрастет вдвое.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поставки истребителей пятого поколения в ВС РФ планируется нарастить. По его словам, в конце июня Минобороны передана очередная партия новых самолетов Су-35С. Глава кабмина подчеркнул, что одно из главных направлений работы совета — контроль за своевременным исполнением гособоронзаказа, и неукоснительному соблюдению сроков уделяется пристальное внимание.