Военэксперт рассказал, применят ли в СВО новейшие ракеты для Ту-160 Военэксперт Суконкин: новейшие ракеты для Ту-160 станут оружием «судного дня»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-160

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что новейшие крылатые ракеты Х-БД, предназначенные для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, вряд ли задействуют в СВО. Он отметил, что дальность полета Х-БД — около 6,5 тыс. км, что превращает их в оружие «судного дня» при наличии ядерной боевой части.

В СВО, предположу, Х-БД точно применять не будут, так как ракеты с такой дальностью создаются для поражения особо важных целей с использованием ядерной боевой части. Иначе нет смысла в оружии, работающим на 6,5 тыс. км. Оно априори должно иметь большую мощность, в любом случае — это ракета судного дня и пригодятся только в случае принятия решения использования ядерного оружия, — добавил собеседник.

По его словам, «можно, конечно, пофантазировать — якобы Ту-160 хотят перебазировать на такое расстояние, куда-нибудь на Дальний Восток, а оттуда работать по целям на Украине, но это слишком затратно».

Российские Ту-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Х-БД, ранее заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш во время визита министра обороны России Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына на аэродром Кневичи во Владивостоке. По словам военного, которые приводит телеканал «Звезда», новые вооружения имеют дальность более 6,5 тыс. км.

Ранее летчик-испытатель Владимир Кондауров предположил, что в 2024 году в России представят первый образец новейшего стратегического ракетоносца пятого поколения. На данный момент в РФ также производятся модернизированные Ту-160 и оснащаются современной электроникой Ту-95.