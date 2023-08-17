Летчик-испытатель анонсировал появление ракетоносца 5-го поколения в 2024-м Герой СССР Кондауров: первый образец ракетоносца 5-го поколения соберут в 2024-м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-95

Герой Советского Союза, летчик-испытатель Владимир Кондауров предположил в разговоре с NEWS.ru, что в 2024 году в России представят первый образец новейшего стратегического ракетоносца пятого поколения. По его словам, в РФ также производятся модернизированные Ту-160 и оснащаются современной электроникой Ту-95.

Что касается абсолютно новых ракетоносцев: во-первых, мы собираем модернизированные Ту-160М и разрабатываем стратегический ракетоносец пятого поколения, первый образец которого должны показать в следующем году. Ту-95 остается только модернизировать и отправлять обратно в части, — добавил Кондауров.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что в результате модернизации российские стратегические бомбардировщики Ту-95 станут нести в два раза больше крылатых ракет: 20 вместо 8-10. Он не исключил, что Ту-95 оснастят установками барабанного типа внутри фюзеляжа.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поставки истребителей пятого поколения в ВС РФ планируется нарастить. По его словам, в конце июня Минобороны передана очередная партия новых самолетов Су-35С. Глава кабмина подчеркнул, что одно из главных направлений работы совета — контроль за своевременным исполнением гособоронзаказа, и неукоснительному соблюдению сроков уделяется пристальное внимание.