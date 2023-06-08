Военэксперт рассказал, какие области Украины могут занять польские войска Военный обозреватель Суконкин: Польша может ввести войска на Украину для возвращения западных областей

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что польские войска в случае принятия Варшавой соответствующего решения займут только Западную Украину. Эксперт отметил, что на прямое столкновение с Вооруженными силами России они не решатся, но не исключил усиления наемнических батальонов на линии боевого соприкосновения. Таким образом он прокомментировал заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о вероятном прямом вмешательстве Польши и стран Балтии в конфликт на Украине.

Давно говорится, что Польша может отправить войска на Украину для якобы защиты Западной Украины, а не для оккупации. Западную Украину Польша считает своей территорией — Львов, Ровно, Ивано-Франковск и прочие регионы. Польша вряд ли решится вступить с нами в бой напрямую на линии боевого соприкосновения, хотя может усилить отряды наемников, которые, учитывая идущую кровавую разборку, не особо хотят с нами связываться, — добавил Суконкин.

Собеседник допустил, что ВС РФ продолжит наносить удары по объектам ВСУ на Западе Украины, если Польша отправит туда свои войска.

Если поляки решатся, то сделают очень неразумный шаг. Военные объекты ВСУ уничтожаться не перестанут, туда продолжат накидывать крылатыми ракетами, уверен в этом. А Варшаве придется объяснить своим гражданам, за что гибнут их военные. Но на нас они не нападут, так как это грозит ядерным ответом, — резюмировал Суконкин.

Расмуссен ранее заявил The Guardian, что некоторые страны — члены НАТО могут ввести войска на Украину. По его словам, это произойдет в случае, если Киеву не предоставят гарантии безопасности на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Экс-глава Североатлантического альянса пояснил, что руководство Польши может собрать коалицию желающих вступить в конфликт на Украине.