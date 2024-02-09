Военэксперт раскрыл, как Сырский может помочь Залужному сместить Зеленского Матвийчук: поражения Сырского позволят Западу заменить Зеленского на Залужного

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Владимир Зеленский, Александр Сырский

Назначение Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного может быть ходом Запада на перспективу для замены президента Украины Владимира Зеленского, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, пост украинского лидера в будущем может занять Залужный.

Возможно, что это ход Запада на долгую перспективу. Сейчас Сырский возьмет бразды правления ВСУ, приведет армию к новым поражениями и краху, после чего в НАТО решат, что Зеленский не способен руководить Украиной, и заменят его Залужным, — заявил Матвийчук.

Он провел аналогию с уходом Бориса Ельцина с поста президента России. По мнению эксперта, Зеленский может заявить, что «устал и уходит». При этом Залужный до выборов займет должность «какого-нибудь комиссара» Украины. Матвийчук добавил, что действующий украинский лидер может «только гримасничать».

Об этом говорят недавние визиты в Киев директора ЦРУ и Нуланд, которые приезжали разводить их всех по углам. Судя по всему, Нуланд привезла решение, утвержденное Байденом, — Залужного в отставку, назначить Сырского. Думаю, это ход по дальнейшей замене Зеленского на Залужного, — резюмировал он.

Ранее Залужному присвоили звание Героя Украины. Соответствующий указ появился на сайте президента. Экс-главком ВСУ также получил орден «Золотая звезда». При этом постановление датируется вчерашним числом, когда было официально объявлено об уходе Залужного с поста и назначении главнокомандующим армией Александра Сырского.