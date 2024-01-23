Военэксперт раскрыл, как российские ракеты «сводят с ума» ПВО Украины Военэксперт Матвийчук: ракета Х-101 дезориентирует ПВО тепловыми ловушками

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101

Крылатая ракета Х-101, благодаря установленным на ней тепловым ловушкам, дезориентирует средства ПВО и ПРО Украины, заявил в разговоре с NEWS.ru военэксперт Анатолий Матвийчук. Также сама ракета защищена от радиоэлектронного облучения.

Одним из «ноу-хау» стали тепловые ловушки, установленные на ракете, они отводят противоракету в противоположную лучу сторону. Но крылатая ракета Х-101, предположу, не только благодаря тепловыми ловушками закрывается. У нее много систем защиты: от радиоэлектронного облучения, от теплового луча и, скорее всего, от фотоконтрастности. Тепловые ловушки сводят с ума ПВО и ПРО Украины, противоракеты летят куда угодно, только не цель, что резко повышает расход боезапаса ПВО ВСУ, а наша ракета в это время спокойно достигает цели, — рассказал Матвийчук.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские крылатые ракеты Х-101 отличаются от тех, которые применялись ВС РФ в 2022 году. По его словам, современная модификация в том числе оснащена системой РЭБ. Скибицкий добавил, что Украине нужно заниматься как развитием противовоздушной обороны, так и защитой своего военно-промышленного комплекса. Кроме того, по словам Скибицкого, опыт 2023 года показал необходимость контрнаступательных мер для того, чтобы не допустить потерь территорий.