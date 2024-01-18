В ГУР Украины рассказали о модификации российских крылатых ракет Х-101 Представитель ГУР Скибицкий: Россия оснастила крылатые ракеты Х-101 системой РЭБ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/: РИА Новости

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские крылатые ракеты Х-101 отличаются от тех, которые применялись ВС РФ в 2022 году. По его словам, которые приводит Telegram-канал ведомства, современная модификация в том числе оснащена системой РЭБ.

Враг учится, учится довольно быстро. Крылатые ракеты Х-101 — совсем другие, чем применявшиеся в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой, тепловыми ловушками и тому подобное, — сказал Скибицкий в ходе выступления в Давосе.

Представитель ГУР добавил, что Украине нужно заниматься как развитием противовоздушной обороны, так и защитой своего военно-промышленного комплекса. Кроме того, по словам Скибицкого, опыт 2023 года показал необходимость контрнаступательных мер для того, чтобы не допустить потерь территорий.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», так называемые тепловые пушки, о которых упомянул Скибицкий, на самом деле являются антирадарными ловушками бортового комплекса обороны Л-504. Ранее канал публиковал видео применения новейших ракет Х-101 при ударах по военным объектам под Киевом.