Удар новейшей ракеты с ловушками от ПВО под Киевом попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал полное видео удара новейшей авиационной крылатой ракеты Х-101, которая поразила военные цели под Киевом. Этот снаряд обладает антирадарными ловушками бортового комплекса обороны, что позволяет сбить системы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что 29 декабря Россия выпустила по украинской территории около 110 ракет. По его словам, большая часть снарядов была сбита.

В свою очередь координатор подполья Николаева Сергей Лебедев уточнил, что ракетные удары по Украине были нацелены на военные заводы — Малышева в Харькове и «Артем» в Киеве. Он подчеркнул, что в момент атаки на харьковском заводе, на котором, в частности, выпускают и ремонтируют танки, находилось 15 единиц военной техники. Подпольщик сообщил, что в общей сложности было зафиксировано 15 ударов по объектам в Харькове.

Лебедев добавил, что были поражены военные и инфраструктурные объекты в Киеве. Помимо этого, по словам подпольщика, зафиксировали удары по порту и расчетам ПВО в Одессе, складу боеприпасов в ее окрестностях, а также по расположению иностранных легионеров во Львове и на Яворовском полигоне во Львовской области.