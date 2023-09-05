Военэксперт раскрыл, из какого оружия могли подбить первый Challenger 2 ВСУ Военэксперт Суконкин: первый Challenger в зоне СВО сожгли ПТРК или артиллерией

Фото: МО РФ

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что первый британский танк Challenger 2 в составе ВСУ был подбит расчетом ПТРК, артиллерией, в ходе танкового боя, либо машина подорвалась на мине. Эксперт отметил, что обещанные Украине американские Abrams повторят судьбу «англичан».

Предположу, что Challenger 2 уничтожили в ходе танкового боя, либо огнем артиллерии, либо с помощью противотанкового ракетного комплекса, либо машина подорвалась на мине. Abrams ждет то же самое, без вариантов, перед нашими танками, противотанковыми средствами у них преимуществ нет, — не исключил Суконкин.

По его словам, к моменту разработки Challenger 2 британская школа танкостроения сошла на нет, а единственным наследием стала необычно тяжелые, по сравнению с остальными основными боевым танками, масса — 62 тонны против 46 тонн у советского Т-80.

В беседе с NEWS.ru Суконкин подчеркнул, что на опубликованном в Сети видео с подбитым танком горит Challenger 2 — из-за характерной формы башни, короткой относительно корпуса пушки и «огромного тепловизора». Он подчеркнул, что бронирование Challenger 2 практически на уровне применяемых Украиной немецких Leopard 2.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные впервые ликвидировали танк британского производства Challenger 2 в ходе спецоперации на Украине. Как утверждается, машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации канала, танк поразили из артиллерии в боестолкновениях у Работино на Запорожском направлении. На опубликованном журналистами видео из зоны боевых действий видно сгоревшую бронемашину.