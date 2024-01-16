Военэксперт объяснил, как российский боец выиграл дуэль с дроном ВСУ Военэксперт Матвийчук: российского бойца в дуэли с БПЛА ВСУ спасла реакция

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что российский боец случайно оказался на открытой местности один на один с украинским БПЛА. Собеседник не исключил, что герой распространенного в Сети ролика заметил дрон и вовремя увернулся от атаки благодаря реакции. Минобороны РФ не комментировало опубликованный в интернете видеоматериал.

С одной стороны, это бесшабашность и удаль, что ли. Сам-то БПЛА резко поворачивать не может: доля секунды, но нужна для передачи команд оператора. Другой вариант — он оказался на открытой местности и случайно увидел летящий на него БПЛА, и тут сыграли инстинкт самосохранения и реакция, выдержка. Поэтому он вышел победителем из внезапной дуэли, — считает Матвийчук.

Накануне в Сети распространился ролик, где, предположительно, российский боец увернулся от атаки БПЛА ВСУ, оказавшись на открытой местности в зоне СВО. На кадрах военный, судя по всему, вовремя заметил летевший на него дрон.

Как сообщалось ранее, бойцы российской группировки «Запад» успешно отбросили штурмовые подразделения противника у Синьковки. По словам начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского, положение российской армии на данном участке фронта было улучшено благодаря поддержке артиллерии и авиации.