Военэксперт объяснил доминирование ракетного комплекса «Сармат» над ПВО США Военэксперт Матвийчук: «Сармат» неуязвим для США за счет непредсказуемого полета

Фото: МО РФ

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» доминирует над ПВО США за счет непредсказуемой траектории полета и маневренности боеголовок, предположил в разговоре с NEWS.ru военэксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключил, что «Сармат» идет к цели по небаллистической траектории, поэтому его маршрут нельзя рассчитать.

Предположу, чем «Сармат» уникален — он выходит практически на космическую орбиту, оттуда идет на цель, при чем цель и маршрут рассчитать невозможно, так как он идет не по баллистической траектории, невозможно предугадать, куда упадет боеголовка. «Сармат» выполняет определенные маневры на маршруте, из-за чего рассчитать его траекторию невозможно, — добавил Матвийчук.

По его словам, «Сармат» способен доставить боезаряд общей мощностью от нескольких десятков килотонн до мегатонны, чего хватит для уничтожения города, равного по размеру Нью-Йорку.

Это очень страшное оружие, американцы его боятся. Предположу, что у «Сармата» разделяющаяся головная часть, несущая от одной до 10 ядерных боеголовок, если я не ошибаюсь, плюс ложные цели или, скорее, энергетический электронный муляж, которые средства ПРО воспринимают как ложную цель и отвлекаются на него. Каждая боеголовка способна маневрировать и выходить на цель, — отметил Матвийчук.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов ранее сообщил, что «Сармат» поставлен на боевое дежурство ВС РФ.

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Лидер отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащена новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

Ранее Путин заявил, что Запад пытается склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия, но этого не произойдет. Он добавил, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности, и подтвердил, что ядерные заряды уже доставлены в Белоруссию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном на тему ядерного оружия.