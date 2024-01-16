Военэксперт назвал стороны вероятной «большой зарубы» на Ближнем Востоке Военэксперт Суконкин: США, Израиль и Британия начнут «большую зарубу» с Ираном

«Большая заруба» на Ближнем Востоке, скорее всего, начнется между США, Британией, Израилем с одной стороны и Ираном, Ираком и вооруженными группировками региона с другой, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Он не исключил, что против американской стороны выступят йеменские хуситы.

Все постепенно идет к большой зарубе. Примерные стороны в зарубе будут таковы: застрельщиком является Израиль, за ним стоят США, рядом с США — Британия плюс НАТО. Против них Иран, Ирак — он давно не проамериканский, может свое слово сказать, плюс хуситы и все группировки, в том числе террористические, ненавидящие Израиль и Запад, особенно США, — добавил Суконкин.

По его словам, поводом к конфликту может стать более разрушительная атака на объекты Штатов или решение самого Белого дома атаковать Иран, что маловероятно. Собеседник не исключил, что те же хуситы с помощью Тегерана получат более современные баллистические ракеты для ударов по кораблям американских ВМС.

Если заруба случится, если того потребует обстановка, то у тех же хуситов появится более современное оружие. Они же пытались атаковать эсминец США <...> пока дежурный истребитель ее сбил, но в следующий раз полететь могут несколько ракет, более современных. И мощнейшая ПВО — это не ирония — эсминца не спасет, — подытожил Суконкин.

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ранее заявили, что атаки на объекты в Эрбиле стали ответом на недавние теракты, совершенные на территории Ирана. Отмечается, что в результате обстрела погибли по меньшей мере четыре человека. По предварительным данным, среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.