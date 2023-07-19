Военэксперт назвал предполагаемых виновников пожара на полигоне в Крыму Военэксперт Матвийчук: пожар на полигоне в Крыму могли устроить диверсанты из числа местных жителей

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Россия. Республика Крым. Старый Крым. Автомобили на улице города. Утром произошел пожар на полигоне в Кировском районе

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что пожар на военном полигоне в Крыму устроили диверсанты. Он допустил, что это сделали местные жители, завербованные Службой безопасности Украины.

Я больше склоняюсь к тому, что это сделали диверсанты. Если бы били ракетой, думаю, что ее бы обнаружили и хотя бы обстреляли. Да, конечно, [могли быть местные]. И в Крыму, да во всей России есть много людей, получивших паспорта РФ, завербованных по разным причинам СБУ и выполняющих их задачи, — отметил эксперт.

По его словам, не все люди, проживавшие в Крыму долгое время, обрадовались российской власти. Многие затаили обиду.

У кого-то был бизнес — закончился, у кого-то был незаконный оборот. Сейчас они мстят или повисли на крючке у СБУ, а те диктуют им, что выполнять, — подчеркнул он.

Матвийчук заявил, что заложить взрывчатку могли местные, которые знают подходы к полигону. Они, возможно, сделали это за деньги или из-за угроз. По словам эксперта, превентивно нужно ограничивать эти риски не с помощью заборов, а посредством электронных систем слежения. Также территорию должны патрулировать военизированные патрули.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причины пожара на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие.

Власти решили эвакуировать более двух тысяч человек из зоны, прилегающей к полигону. Эвакуация проводилась из поселений Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, расположенных неподалеку от полигона. Людям придется покинуть свои дома примерно на сутки.