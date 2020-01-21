https://static.news.ru/photo/6b8aff32-3ce6-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Телеведущая, блогер и модель Алёна Водонаева ответила на призывы спикера Госдумы Вячеслава Володина и других критиков оштрафовать её за слова о «рожающем быдле». Она потребовала от депутатов «начать со своих рядов».

По словам Водонаевой, представители власти должны обратить внимание в первую очередь на высказывания других политиков и общественных деятелей. Модель отмечает, что сначала за свои слова должны заплатить «Милоновы, Власовы, Скабеевы и Охлобыстины». Также блогер не забыла упомянуть и чиновницу Ольгу Глацких, прославившуюся фразой «государство вас рожать не просило».

Отличный способ пополнить бюджет страны — включить телевизор и записать всё то, что там говорят чиновники и депутаты. Вы там столько «оскорблений граждан» услышите, что по 100 миллионов с каждого сможете собрать на еще один Крымский мост, — пишет Водонаева в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, ранее Володин призвал привлечь к ответственности модель и телеведущую Алёну Водонаеву. Причиной стали её скандальные заявления о российском «быдле» и целесообразности выплат материнского капитала.