Водителям назвали пять способов сэкономить топливо

https://static.news.ru/photo/5af0073e-c5a8-11eb-87ae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Топливо можно экономить при езде на автомобиле, если использовать пять приёмов. Об этом сообщил журнал «За рулём».

Автор публикации отмечает , что необходимо отказаться от установки на машину различных дополнительных приспособлений и устройств, к примеру, поперечных рейлингов на крыше с багажником или «кенгурятников».

Всё это «цепляется» за воздух и тормозит автомобиль, из-за чего двигателю приходится напрягаться и поглощать больше топлива, — указал автор.

Он также считает, что следует своевременно менять воздушный и топливный фильтры автомобиля.

При забитых воздушном и топливном фильтрах эффективность мотора падает, и чтобы держаться в потоке так, как хочет буквально пинающий педаль газа водитель, ему приходится напрягаться. Особенно важна чистота воздушного фильтра, а также его сопротивление — оно должно быть минимальным, — посоветовал эксперт.

Ещё один приём заключается в использовании наката при движении. Для этого следует проверять давление в шинах и накачивать их до значения, предусмотренного в инструкции по эксплуатации, при необходимости. Кроме того, надо регулярно чистить тормозные механизмы.

Если не возить с собой лишнее, то тоже получиться сэкономить топливо, уверен специалист.

Любой груз существенен при разгонах и влияет на степень деформации шин в области пятна контакта, делая его больше, — пояснил автор публикации.

Пятым приёмом он назвал поддержание оптимальной скорости движения.

Поддерживайте скорость в районе 90 км/ч на трассе и примерно 70 км/ч в городе (там, где это разрешено). Это самые экономичные режимы движения, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что директор по сервису и запасным частям одного из подразделений «Авилона» Константин Епанешников рассказал, как сэкономить при эксплуатации автомобиля. По его словам, можно снизить затраты при обязательных регламентных работах, техобслуживании и на топливе, однако делать это следует грамотно.