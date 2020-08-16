Водителям напомнили об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Российских водителей привлекут к уголовной ответственности за сознательное обращения к организациям, проводящим техосмотр без аккредитаций.
По словам представителя пресс-центра МВД, за покупку заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.
Если в отношении гражданина совершены противоправные действия при проведении технического осмотра автомобиля, ему необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением, — уточнил он.
Представитель ведомства также отметил, что обязательным условием привлечения к ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо получение дохода в особо крупном размере,
Как писал NEWS.ru, с 27 июля в России проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации будет наказываться уголовно. Такое преступление также может караться обязательными работами в 480 часов или арестом до шести месяцев. Как отметила руководитель экспертного центра «Деловой России» Екатерина Авдеева, должен быть выработан чёткий алгоритм регулирования и ответственность лиц, которые оказывают подобные услуги.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен