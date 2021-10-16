Вёзшего Собчак водителя отправили под домашний арест в элитную квартиру

Водитель Mercedes, в котором в момент смертельного ДТП в Сочи ехала российская журналистка Ксения Собчак, находится под домашним арестом в элитной многоэтажке на берегу Чёрного моря. В одной из квартир этого дома Олег Цой живёт с семьёй. Об этом пишет «КП-Кубань».
Площадь недвижимости
Издание подчёркивает, что в сводках полиции Цой значится как безработный.
Трагедия произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали.
Ранее Ксения Собчак подтвердила информацию о слежке за ней, а также рассказала о поступающих после ДТП угрозах.