Водитель снегоуборщика в Петербурге рассказал, что мешает ему работать

Водители снегоуборочной техники в Петербурге порой работают почти круглосуточно, вынуждены отвлекаться на фоторепортажи для отчётов и не получают достаточно топлива, рассказал один из водителей, Алексей, «Невским Новостям». Он предупредил, что руководство под угрозой увольнения запрещает общаться с журналистами без контроля пресс-секретарей.

Новую технику закупают, но качество её не совсем. Техника сыпется и не выдерживает нагрузок. У нас не хватает слесарей, не хватает места, приходится иногда самим водителям заниматься ремонтом. Не хватает техники для вывоза, снег должны вывозить самосвалы наёмные, но их часто полное отсутствие, приходится справляться своими силами, которыми мы можем не справиться, — сказал Алексей.

Он добавил, что ещё одна проблема — это низкое качество смесей, которыми обрабатывают петербургские улицы. Смеси хранятся на открытых площадках и теряют свойства от влаги. А из-за нехватки топлива приходится иногда ездить по городу впустую, не пользуясь щётками, так как иначе можно просто не доехать, и покупать топливо водителю придётся за собственный счёт.

Зарабатывают, по словам Алексея, водители в зависимости от лояльности начальству. Участием в постановочных мероприятиях и согласием на переработки можно получить прибавку к 35-тысячному окладу. Например, перед визитом городского руководства водители берут лопаты и изображают дворников. Если, в нарушение условий труда и правил техники безопасности, «жить» за рулём, работая почти круглые сутки, можно заработать и 90 тысяч в месяц.

Ранее руководитель общественного проекта «Делайте правильно» Дмитрий Гусев заявил, что Санкт-Петербургу грозит дорожный коллапс во время снегопадов. По его словам, коммунальные службы не анализируют готовность техники к уборке города, а чиновники не заинтересованы в качественной работе.