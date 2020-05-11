Во всех подмосковных хосписах пройдут проверки

https://static.news.ru/photo/b1a10cde-936a-11ea-a26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надзорные органы и Минсоцразвития Московской области проведут проверки во всех подмосковных хосписах.

Учреждения будут проверены на соответствие нормам содержания и противопожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семёновой.

В ближайшее время Министерство социального развития Московской области и соответствующие надзорные структуры должны проверить все хосписы в регионе на соответствие их нормам содержания и нормам противопожарной безопасности, — заявила Семёнова.

Она отметила, что некоторые частные учреждения находятся в жилых домах, а также в строениях, не приспособленных для размещения людей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв 11 мая посетил пострадавших при пожаре в красногорском хосписе, которые находятся в местной больнице. Об этом сообщается на страницах Воробьёва в социальных сетях.