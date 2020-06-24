Вместо «Уралов» в параде в Екатеринбурге участвовали мотоциклы «Днепр»

https://static.news.ru/photo/cf2213d4-b633-11ea-b52b-fa163e074e61_660.jpg Мотоцикл «Днепр» Фото: Общественное достояние/wikimedia.org

В параде Победы в Екатеринбурге участвовали мотоциклы «Днепр» Киевского мотоциклетного завода (КМЗ), что обернулось скандалом.

Как сообщает «МК», механизированная часть парада открылась проездом исторической техники: танка Т-34, бронеавтомобилей БА-64 и мотоциклетной группы. Но при этом в составе последней участвовали мотоциклы «Днепр», которые начали выпускаться только в 1945 году и не могли принимать участие в боевых действиях.

Более того, на параде в Екатеринбурге не нашлось места мотоциклам «Урал» производства Ирбитского мотоциклетного завода, которые как раз и прошли всю войну под маркой М-72.

Если военные не хотят ездить на «Уралах», то пускай. Видимо, им «Днепры» почему-то роднее, — прокомментировал ситуацию действующий директор завода Владимир Курмачев.

Отмечается также, что КМЗ был закрыт ещё в 2012 году, и откуда уральские военные взяли украинские мотоциклы — непонятно.

Актёр Сергей Безруков посетил парад Победы в Екатеринбурге. Перед этим он участвовал в открытии экспозиции, посвящённой разведчику Николаю Кузнецову, и побывал в музее военной техники в Верхней Пышме. На трибуне Безруков сидел рядом с главой Русской медной компании (РМК) Игорем Алтушкиным. Тот факт, что именитые гости были без масок, вызвал в соцсетях осуждение многих уральцев, так как в Екатеринбурге масочный режим никто не отменял.

Как писал NEWS.ru, Арзамасский машиностроительный завод обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием досрочно прекратить защиту товарного знака «Волк», владельцем которого является глава байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург).