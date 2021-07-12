Власти выплатят по 10 тысяч рублей инвалидам и семьям, потерявшим кормильца
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:10, 26 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заместитель министра труда Российской Федерации Ольга Баталина сообщила, что разовую выплату 10 тысяч рублей получат ещё и люди с инвалидностью, а также те, кто получает пенсию по потере кормильца, передаёт РИА Новости.
Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты ещё и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас ещё, соответственно, 721 тысяча, — заявила Баталина.
В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с членами правящей партии «Единая Россия» заявил о намерении произвести единовременные выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Во вторник соответствующий указ был подписан, а социальные выплаты можно будет получить уже в сентябре.
Ранее экономист объяснила, почему разовые выплаты пенсионерам нельзя производить чаще, а также предложила способ поднятия пенсии без повышения налогов.