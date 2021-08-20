Экономист объяснила, почему разовые выплаты пенсионерам нельзя делать чаще

Экономист Татьяна Куликова в эксклюзивной беседе с NEWS.ru объяснила, почему разовые выплаты пенсионерам в 10 тысяч рублей, о которых объявляют российские власти, в том числе президент России Владимир Путин, нельзя производить чаще, например раз в три месяца.

Выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам раз в три месяца неправильно повлияют на саму пенсионную систему, — заявила Куликова.

В частности, экономист одобрила решение Путина о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей, хотя отметила, что подобные меры были приняты по большей части в рамках предвыборной политики. По её мнению, «на обычную среднюю пенсию жить невозможно», хотя на пенсии депутатов или судей — вполне.

Куликова считает, что для более эффективного проведения пенсионной реформы следовало вместе с повышением возраста выхода на пенсию поднять и стоимость пенсионного балла — условного показателя, отражающего вклад человека в будущие отчисления. Ведь чем меньше человек времени проводит на пенсии, отметила она, тем меньше выплат получит, и чтобы компенсировать неустойку, необходимо увеличить и количество получаемых пенсионерами денег.

Ранее Владимир Путин поручил единоразово выплатить пенсионерам России по 10 тысяч рублей.