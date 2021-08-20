Экономист рассказала, как инфляция повлияла на пенсионную реформу

Экономист Татьяна Куликова в эксклюзивном комментарии для NEWS.ru рассказала, как инфляция повлияла на проведение пенсионной реформы 2018 года.

Пока происходит повышение пенсионного возраста на период с 2018 по 2024 год, был приостановлен закон о страховых пенсиях, требующий индексацию ровно по инфляции, вместо этого был прописан конкретный процент индексации, и до 2020 года он был выше инфляции. Поэтому средний размер пенсии увеличивался, — объяснила Куликова.

В 2021 году, добавила экономист, процент индексации будет, скорее всего, ниже инфляции, а значит общий размер пенсии уменьшится, но за три года действия пенсионной реформы пенсионные выплаты увеличились примерно на 7%.

Однако Куликова подчеркнула, что если бы учитывалось сокращение срока дожития на пенсии, то размер выплат пенсионерам бы увеличился приблизительно на 20%. Также она объяснила, что президент не может сейчас увеличить размер пенсии на постоянной основе потому, что это будет означать увеличение пенсионного налога для предпринимателей в 1,5 раза, а бизнес, «которому сейчас и так непросто», этого не выдержит.

Ранее экономист раскрыла причину разовых выплат Путина и предложила меры по улучшению пенсионной реформы.