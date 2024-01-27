Власти Украины назвали подлинными опубликованные списки по обмену пленными

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины подтвердил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) подлинность списка украинских пленных, представленных российской стороной для обмена 24 января. Ранее его опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

При этом в сообщении подчеркивается, что у украинской стороны все еще нет достоверных данных о том, кто именно находился на борту Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области. В штабе также рассказали, что родственники военных, указанных в списке, ознакомились с видеозаписями, представленными российской стороной, но они не нашли признаков, которые указывали бы на их родственников.

25 января аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью. В списке значатся шесть человек.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту были 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих.