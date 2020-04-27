Власти столицы отреагировали на сообщения об аннулировании пропусков

https://static.news.ru/photo/2b2ba0f6-888e-11ea-ad08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В департаменте информационных технологий прокомментировали сообщения об аннулировании пропусков у журналистов и бизнесменов. По словам представителей пресс-службы, это был не сбой.

Сообщения об аннулировании цифровых пропусков для работающих не являются сбоем. Сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в Федеральной налоговой службе. Если ИНН указан некорректно, цифровой пропуск аннулируется. Кроме того, правительство Москвы совместно с федеральными органами власти начало проверку сведений о том, работает ли человек в организации, указанной при оформлении пропуска. Если информация не подтверждается, пропуск также аннулируется, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

О сбое в работе цифровых пропусков ранее сообщили несколько журналистов и предпринимателей. Им на телефон пришло сообщение об аннулировании разрешений. Также в департаменте напомнили о разовых пропусках, которыми могут воспользоваться граждане.

Как информировал NEWS.ru, депутаты Госдумы выступили с инициативой о введении цифровых пропусков для священников на фоне пандемии коронавируса.