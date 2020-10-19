Власти России не намерены вводить режим нерабочих недель из-за коронавируса

Российские власти не планируют введение в стране дополнительных ограничительных мер.
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Как писал NEWS.ru, ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил, что власти намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом, но и не исключают такой вариант. Сценарий хоть и рассматривается как нежелательный, окончательного отказа не получил.
Другой источник рассказал, что на недавнем совещании с участием столичных чиновников представители Кремля настаивали на том, что не следует вводить строгий карантин.