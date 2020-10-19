Власти России не намерены вводить режим нерабочих недель из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/15f3f09c-129c-11eb-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти не планируют введение в стране дополнительных ограничительных мер.

Как сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников, вариант, при котором глава государства объявит новый режим нерабочих недель, исключается. Один из собеседников издания заявил, что президент прислушался к мнению специалистов, которые «в один голос говорят» об отсутствии необходимости локдауна.

Как писал NEWS.ru, ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил, что власти намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом, но и не исключают такой вариант. Сценарий хоть и рассматривается как нежелательный, окончательного отказа не получил.

Другой источник рассказал, что на недавнем совещании с участием столичных чиновников представители Кремля настаивали на том, что не следует вводить строгий карантин.