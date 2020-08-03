Власти РФ намерены усложнить процедуру получения работы для мигрантов

https://static.news.ru/photo/6f31c874-d583-11ea-a9a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о том, что российские власти намерены усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу в стране.

По его словам, около половины мигрантов, которые не смогли покинуть Россию, лишились работы. Такие показатели могут способствовать росту криминала.

По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% мигрантов, почти каждый второй, лишились работы. Это, безусловно, создает такую питательную среду потенциально в этой сфере. Жёстко, но надо, — цитирует Медведева ТАСС.

Он также заявил о необходимости возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятых иностранцев. Последние смогут получить разрешение на въезд в страну только в том случае, если будет «недвусмысленное подтверждение о трудоустройстве».

Как информировал NEWS.ru, в марте 2020 года российские власти сообщили о намерении продлить иностранцам сроки действия виз. Трудовым мигрантам дали возможность обратиться за получением новых патентов без выезда за пределы страны, их пообещали не привлекать к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.