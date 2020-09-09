Власти Подмосковья возложили на детей будущее экологии

Дети могут научить своих родителей «экологической грамотности», сообщил зампредседателя правительства Московской области и министр экологии региона Дмитрий Куракин.
По его мнению, именно юные жители Подмосковья объясняют родственникам правила раздельного сбора мусора и обращения с отходами. Кроме того, он отметил интерес жителей к вопросам экологии, который возник несколько лет назад после проблем со свалками.
Возникла такая ситуация, когда каждого жителя Московской области и даже Москвы стали интересовать вопросы экологии. И поэтому этот интерес подтолкнул людей к самообразованию. В том числе они и нам адресовали запрос на определенные образовательные мероприятия и определенные просветительские программы, — рассказал Куракин.
Однако, добавил он, власти в большей степени рассчитывают на детей, которые более ответственны к экологии. Власти убедились, что, приходя из школы, ребёнок начинает объяснять своим родным про раздельный сбор отходов и правила поведения на природе.
Вот эти меры оказываются наиболее эффективными, — поделился министр.
Сейчас для школьников работают специальные классы, в которых их учат ответственности в вопросах мусора. Куракин сообщил, что жители области постепенно начинают разбираться в этой сфере, потому что лично столкнулись с проблемами из-за полигонов. Этому также способствуют образовательные мероприятия и просветительские программы, которые помогают организовывать в том числе общественники и волонтёрские организации.
У нас в прошлом году был прекрасный конкурс экологических проектов, в который люди были вовлечены, боролись за призовые места, за премии. И самое главное, что нужно было получить, — дальнейшая реализация этих проектов, — рассказал он.
Министр добавил, что школьники, рассказывали о своей деятельности, подчеркнув, что такой подход работает,
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