Власти Подмосковья возложили на детей будущее экологии

https://static.news.ru/photo/a259b7ee-f283-11ea-95d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети могут научить своих родителей «экологической грамотности», сообщил зампредседателя правительства Московской области и министр экологии региона Дмитрий Куракин.

По его мнению, именно юные жители Подмосковья объясняют родственникам правила раздельного сбора мусора и обращения с отходами. Кроме того, он отметил интерес жителей к вопросам экологии, который возник несколько лет назад после проблем со свалками.

Возникла такая ситуация, когда каждого жителя Московской области и даже Москвы стали интересовать вопросы экологии. И поэтому этот интерес подтолкнул людей к самообразованию. В том числе они и нам адресовали запрос на определенные образовательные мероприятия и определенные просветительские программы, — рассказал Куракин.

Однако, добавил он, власти в большей степени рассчитывают на детей, которые более ответственны к экологии. Власти убедились, что, приходя из школы, ребёнок начинает объяснять своим родным про раздельный сбор отходов и правила поведения на природе.

Вот эти меры оказываются наиболее эффективными, — поделился министр.

Сейчас для школьников работают специальные классы, в которых их учат ответственности в вопросах мусора. Куракин сообщил, что жители области постепенно начинают разбираться в этой сфере, потому что лично столкнулись с проблемами из-за полигонов. Этому также способствуют образовательные мероприятия и просветительские программы, которые помогают организовывать в том числе общественники и волонтёрские организации.

У нас в прошлом году был прекрасный конкурс экологических проектов, в который люди были вовлечены, боролись за призовые места, за премии. И самое главное, что нужно было получить, — дальнейшая реализация этих проектов, — рассказал он.

Министр добавил, что школьники, рассказывали о своей деятельности, подчеркнув, что такой подход работает, передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, ранее представители Greenpeace и WWF прокомментировали слова Билла Гейтса о том, что пандемию можно сравнить с процессом изменения климата на Земле. Миллиардер и филантроп считает, что человечество ждёт глобальный кризис, начало которого мир ощутит уже в ближайшем будущем.