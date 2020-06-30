Власти Подмосковья разрешат прогулки с 1 июля

https://static.news.ru/photo/71544520-baf1-11ea-86bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о смягчении карантинных мер. С 1 июля жители региона смогут гулять и заниматься спортом без ограничений.

Откроются все детские и спортивные площадки, а также парки. Кроме того, без предварительной записи начнут работать МФЦ. Также все услуги будут оказывать ЗАГСы, заработают кружки библиотеки, фитнес-центры (при условии загрузки не больше 25%), а также начнутся спортивные мероприятия без зрителей. Снимут все ограничения на съёмки кино.

На день позже, со 2 июля смогут работать турагентства, за исключением индивидуальных гидов. Также откроют музеи, зоопарки, зверинцы и океанариумы для групп до 12 человек. С 6 июля в обычном режиме начнут функционировать детские сады и учреждения дополнительного образования. В этот же день максимальная загрузка фитнес-кубов будет увеличена до 50%.

Соответствующее постановление размещено на сайте региональной администрации.

В течение последних суток на территории региона выявили 301 новый случай заражения коронавирусом. Всего COVID-19 заболели 57 570 человек, 887 пациентов погибли (12 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что с 22 июня в Чечне начался третий этап снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. Он предусматривает ослабление санитарных мер, отмену пропускного режима, разрешение на открытие всех торговых точек и посещение общественных мест.