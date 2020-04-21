Власти Подмосковья будут искать водителей без пропусков в городах

https://static.news.ru/photo/bd7c554e-83fd-11ea-950c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о контроле за передвижением в регионе. По его словам, водителей без пропусков будут выявлять преимущественно в городах.

Он отметил, что такое решение принято из-за недостатка камер и наличия проходящих по Подмосковью федеральных трасс с транзитным движением. Оснащённость региона недостаточна, так как площадь области в 18 раз больше, чем у столицы, отметил он в эфире «России 24».

Поэтому мы работаем в городах, адресно и аккуратно объясняя, что если ты выехал из дома, то у тебя должен быть QR-код. Камеры тоже есть, ими пользуются в городах, что позволяет измерять процент самоизоляции, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Воробьёв заявил, что режим нерабочих дней и требования по самоизоляции граждан продолжат действовать на майских праздниках.