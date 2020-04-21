Губернатор Подмосковья допустил продление карантина на майские праздники

Режим нерабочих дней и требования по самоизоляции граждан продолжат действовать на майских праздниках, заявил 21 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям, - цитирует Воробьёва ТАСС.
Губернатор добавил, что большинство жителей его региона соблюдают требования по самоизоляции, введённые постановлениями 27-29 марта - они остаются дома.
Как писал NEWS.ru, 20 апреля РБК сообщил о вероятном продлении ограничительных мер по COVID-19 на майские праздники. Источники издания назвали это «наиболее вероятным вариантом».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен