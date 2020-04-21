Губернатор Подмосковья допустил продление карантина на майские праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры России и Ирана — Владимир Путин и Хасан Рухани — обсудили по телефону борьбу с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Представитель Тегерана заявил, что странам необходимо наращивать сотрудничество для эффективного противодействия вспышке заболевания.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Исламской Республике составляет около 85 тысяч. Умерли свыше 5 тыс. граждан, передаёт ТАСС. В мире заболели более 2,38 млн человек, примерно 164 тысячи скончались, почти...