Власти назвали регионы с самой тревожной ситуацией с COVID-19

https://static.news.ru/photo/6bef9632-33ca-11eb-9930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавируса в нескольких регионах вызывает наибольшую тревогу, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Среди них Санкт-Петербург и Калининградская область. При этом в 17 субъектах количество свободных коек составляет менее 5%, передаёт РИА Новости.

Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах РФ, наибольшую тревогу у нас вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, — сказал он.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на Москву и Санки-Петербург в настоящее время приходится порядка 40% от ежесуточного количества новых заболевших COVID-19.

Если в целом по РФ в среднем за прошедшую неделю было 17,8 (выявленных случаев — NEWS.ru.) на 100 тысяч населения, в Республике Татарстан — 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тысяч населения. То есть эпидситуация коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всем 85 субъектам РФ, — добавила Попова.

Накануне Мурашко заявил, что те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, тоже должны проходить вакцинацию. Министр рассказал об одном из сотрудников ведомства, который весной переболел коронавирусом. По словам Мурашко, защита его иммунитета от COVID-19 к осени снизилась до нуля, однако её удалось восстановить за счёт прививки.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что расходы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) растут. По его словам, руководители регионов с высокой заболеваемостью должны решительнее принимать соответствующие меры.