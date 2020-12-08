Власти Москвы проверят информацию об утечке данных переболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/2c2a9b3c-3a00-11eb-9e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти проверят сообщения об утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. Об этом заявили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале оперштаба, проверка уже началась, передаёт издание «Вечерняя Москва».

В настоящий момент власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, — говорится в нём.

В оперштабе отметили, что о результатах проверки будет сообщено дополнительно.

За прошедшие сутки в Москве коронавирус был подтверждён у 5145 человек. Общее число заразившихся COVID-19 в столице увеличилось до 665 218. Выздоровели от инфекции за последние 24 часа 5746 жителей Москвы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-конференции, посвящённой ИИ, заявил что с развитием искусственного интеллекта и цифровых технологий необходимо исключить все риски утечки персональных данных россиян.